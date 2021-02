Concluso con successo il 13 febbraio il ritrovamento di una quindicenne di Sesto Marelli ritrovata a Rho: arrivano a quattro i casi di persona scomparsa risolti dalla Polizia Locale Rhodense dal 2019.

Quindicenne scappata di casa rintracciata a Rho

Nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, verso le 19, una pattuglia della Polizia Locale di Rho ha fermato per informazioni una giovane ragazza, risultata poi minorenne, che girovagava con due borsoni in centro città. Il vagare senza meta aveva attirato l’attenzione degli agenti.

Inizialmente la ragazza era reticente, ma successivamente ha ammesso di essere scappata di casa, a Sesto Marelli. La giovanissima è stata quindi accompagnata al Comando “Savarino” per gli accertamenti del caso, da cui è risultata una denuncia di scomparsa di minore presentata a Sesto San Giovanni. Sentita la Procura della Repubblica, il Tribunale dei Minori ha disposto di rintracciare i genitori e di verbalizzare gli atti.

La ragazzina, dopo la fuga da casa, aveva trovato rifugio per due giorni in un sottoscala a Mazzo di Rho. Una persona l’aveva però vista e cacciata dal suo rifugio senza però segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine.

Le raccomandazioni della Locale

E’ invece assolutamente auspicabile che chiunque veda situazioni poco chiare, soprattutto in presenza di minori, proceda a segnalare il fatto alla Polizia Locale o altra Forza dell’Ordine per facilitare le ricerche o comunque trovare una soluzione opportuna e sicura.

E’ il quarto caso con esito positivo

Si è risolto positivamente il quarto caso di persona scomparsa rintracciata dalla Polizia Locale di Rho dal 2019.

Nel 2020 era stata rintracciata una quattordicenne di Rho che era stata trovata a Milano in un sottoscala. Mentre nel 2019 gli Agenti Rhodensi avevano rintracciato Raul Consolo, 35enne scomparso il 15 gennaio in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e notato da uno degli Agenti che la sera prima aveva guardato il noto programma “Chi l’ha visto”. Sempre lo scorso anno gli Agenti Rhodensi avevano rintracciato una quindicenne scappata di casa a Corsico, che aveva manifestato intenti suicidi, anch’essa dopo il rintraccio e visita medica era stata affidata ad una comunità protetta su disposizione del Tribunale dei Minori.