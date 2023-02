Il Questore chiude il Circolo Bell'Unione per 7 giorni

Circolo Bell'Unione di Canegrate chiuso per 7 giorni, la decisione della Questura.

Circolo Bell'Unione, stop per una settimana

La decisione è stata presa direttamente dal Questore di Milano: locale chiuso per 7 giorni. Il locale in questione è il Circolo Bell'Unione, attività che si trova in via Volontari della libertà a Canegrate, proprio a fianco della stazione ferroviaria. In queste ore un cartello affisso sulle serrande abbassate del circolo dalle Forze dell'ordine annuncia infatti la decisione della Questura.

Le motivazioni

Il Questore ha deciso la chiusura del circolo per una settimana a seguito dei diversi interventi dei Carabinieri proprio durante l'orario di apertura dell'attività in questi mesi.