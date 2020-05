Questionario sulla mobilità in tempo di Covid: al via un’indagine per capire come l’esigenza di ridurre le occasioni di contagio ha cambiato le abitudini dei cittadini.

Questionario sulla mobilità: le domande per mappare le nuove abitudini

Quali mezzi di trasporto utilizzerai durante questo periodo? Cambierai il tuo modo di spostarti? Quanti chilometri sei disposto a fare con la bicicletta? Di che cosa ha bisogno la tua città per soddisfare le nuove esigenze di mobilità? Sono solo alcune delle domande che permetteranno di conoscere come sono cambiate le abitudini di mobilità a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid e migliorare gli interventi previsti nel progetto L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile, finanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro e che vede coinvolti sei Comuni del territorio (Legnano in qualità di capofila, Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese).

L’obiettivo? “Ripensare le politiche di accompagnamento alla ‘nuova’ mobilità”

“Già alla fine del 2019 era stata realizzata un’indagine per conoscere le abitudini di mobilità degli abitanti del territorio del progetto, allo scopo di promuovere progetti ed attività a favore della mobilità sostenibile e della sicurezza dei cittadini – spiegano i referenti di L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile – Negli ultimi mesi, tuttavia, l’emergenza creata dal Covid ha profondamente mutato le abitudini di mobilità di tutti noi, abitudini che con molta probabilità cambieranno nuovamente quando si entrerà nella cosiddetta Fase 3 che vedrà anche la riapertura delle scuole. Occorre quindi ripensare le politiche di accompagnamento alla ‘nuova’ mobilità, ma per farlo abbiamo bisogno di conoscere come ti stai muovendo, con quali mezzi e soprattutto quali sono le tue esigenze in tema di mobilità”.

Si potrà partecipare fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno sarà possibile partecipare all’indagine accedendo al sito del progetto (http://www.altomilanesesimuovebene.it) e contribuire quindi a meglio definire alcune delle future politiche di mobilità sostenibile del territorio dell’Alto Milanese.

