Quattro persone coinvolte in un grave incidente tra due auto

Sono quattro i feriti del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 11.40 di oggi in via Madonnina del Grappa a Legnano. Uno scontro tra due auto la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.

In via Madonnina del Grappa, per soccorrere i feriti, rispettivamente di 25, 38, 56 e 68 anni anche il personale della Croce Rossa di Legnano e della Croce Rossa di Busto insieme ai medici e agli infermieri dell’automedica del nosocomio legnanese. Dopo i primi soccorsi sul posto i feriti sono stati trasportati negli ospedali