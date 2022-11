Quattro fermati per possesso di droga dalla Polizia Locale di Senago

Negli ultimi giorni la Polizia Locale di Senago ha denunciato quattro persone che transitavano sulla Strada provinciale 119.

Controlli del Progetto Parchi

Continuano i controlli della Polizia Locale di Senago nell'ambito del Progetto Parchi finanziato da Regione Lombardia, che ha l'intento di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi e all'interno del Parco delle Groane.

Quattro fermati negli ultimi giorni

Sono state quattro le persone fermate lungo la Sp 119 e denunciate in virtù dell'ex art. 75 D. P. R. 309/1990. Inoltre, sono state effettuate diverse violazioni del Codice della strada

Due cittadini di Senago coinvolti

Il primo è stato D.A., classe 1971 residente a Paderno Dugnano fermato alla guida con provvedimento di revisione patente di veicolo. Si è proceduto per ex art. 75 D. P. R. 309/1990 per 5 grammi di hashish e sanzioni varie del Codice della Strada. Poi, è stato il turno di F. C. nato nel 1978 e residente a Senago, che era alla guida di autovettura e si è proceduto sempre per l'art. 75 per possesso di cocaina con conseguente ritiro patente e sanzioni del Codice della Strada. Anche il terzo fermato è residente a Senago, C. F. nato nel1982. Lui, ha tentato un’improbabile fuga a bordo di velocipede su Sp119 dalla Polizia Locale, che chiaramente l'ha raggiunto e ha constatato che nascondeva della cocaina. Dunque, ha proceduto ex art 192 cds e art. 75. L'ultimo fermato e denunciato di questi giorni è stato D. D., che aveva nascosto della cocaina nella cintura dei pantaloni.