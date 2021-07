Quasi un milione in più per sistemare strade, parcheggi e marciapiedi di Bareggio. Con la variazione di bilancio che sarà approvata nel Consiglio comunale di giovedì 29 luglio, la cifra per le manutenzioni stradali verrà incrementata di 980.000 euro, passando così dai 346mila euro previsti a 1.326.000 euro.

Quasi un milione in più per sistemare il paese

Nella manovra finanziaria, che prevede ulteriori investimenti per complessivi 1,4 milioni di euro, anche 300.000 euro per la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Roma e la ex statale 11, 40.000 euro (che si sommano ai 25.000 già previsti) per i giochi nei parchi, 25.200 euro per il miglioramento strutturale degli alloggi ERP e 70.000 euro per la riqualificazione di alcuni impianti di videosorveglianza e l'acquisto di attrezzature per la lotta all'abbandono dei rifiuti.

Il commento