Quasi seimila nuovi positivi, la percentuale sui tamponi al 16% I DATI DEL 25 OTTOBRE

Quasi seimila nuovi positivi rispetto a oltre 35mila tamponi, con la percentuale che supera il 16 per cento: sono i dati della pandemia da coronavirus di domenica 25 ottobre

Sale la percentuale tra tamponi e positivi

I dati di domenica 25 ottobre ci dicono che sono stati effettuati 35.285 tamponi che portano il totale a 2.715.715. I nuovi casi positivi sono stati 5.762 (di cui 169 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico) con la percentuale tra tamponi e casi che sfonda quota 16 per cento e si attesta al 16,3%. I guariti-dimessi sono stati 439 (totale complessivo a 89.145), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti, i ricoverati in Terapia intensiva crescono di 18 unità portandosi a 231, quelli non in Terapia intensiva di 25 persone per un totale di 2.326. Tanti anche i morti odierni: sono stati 25, per un totale dall’inizio della pandemia di 17.235 persone.

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.589, di cui 1.217 a Milano città

Bergamo: 182

Brescia: 246

Como: 398

Cremona: 80

Lecco: 96

Lodi: 98

Mantova: 44

Monza e Brianza: 588

Pavia: 254

Sondrio: 11

Varese: 907

