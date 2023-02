Quarantenne di Domodossola arrestato per violenza sessuale aggravata su una 14enne

La squadra mobile di Verbania ha arrestato un quarantenne di Domodossola con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 14enne.

L'arresto per violenza sessuale nei confronti di una 14enne

Come riportato da primanovara, un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Verbania è stato arrestato giovedì 16 febbraio 2023 su disposizione della Procura generale della Repubblica, presso la corte d'appello di Torino, per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una 14enne. Nel corso di alcune perquisizioni nella sua abitazione gli agenti hanno rinvenuto anche del materiale pedopornografico, e l'uomo è stato denunciato anche per questo reato.

Le indagini

Gli agenti della Polizia giudiziaria del settore della polizia di frontiera di Domodossola hanno iniziato a indagare sull'uomo nel 2016, ed erano partite dalla segnalazione di un'amica della vittima. La ragazzina aveva mostrato alla polizia alcuni messaggi che l'amica le aveva mandato su Whatsapp, nei quali le raccontava delle violenze subite e della sua vergogna a confessarle. In seguito alla segnalazione le indagini erano partite immediatamente, e avevano accertato che l'uomo si era finto un buon amico di famiglia della sua vittima. Ora dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione.