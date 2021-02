Quadro elettrico in fiamme: uomo in ospedale

Quadro elettrico in fiamme in un’abitazione di via Martiri della Libertà a Cerro Maggiore. E’ successo oggi, sabato 6 febbraio 2021, intorno alle 13.15.

Quadro elettrico in fiamme in una casa

Soccorsi e Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in una casa di via Martiri della Libertà a Cerro Maggiore, oggi, sabato 6 febbraio, intorno alle 13.15 per soccorrere un uomo di mezza età. Il quadro elettrico della sua abitazione aveva infatti preso fuoco. Per fortuna, l’uomo sta bene, ma è stato comunque portato in ospedale per aver inalato un po’ di fumo.

Ecco cos’è successo

Stando alle prime ricostruzioni, dopo che era saltata la corrente, l’uomo era andato a controllare i contatori, trovandoli però in fiamme. Per fortuna tutto si è risolto senza troppi danni o ferite per il proprietario della casa.