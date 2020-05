Pusher 21enne arrestato a Marcallo con Casone: con sé cocaina e soldi.

Pusher 21enne arrestato: con sé cocaina e soldi

Ieri sera, mercoledì 20 maggio, intorno alle 23, i Carabinieri della Stazione di Magenta, durante un servizio perlustrativo nel comune di Marcallo con Casone, hanno notato due soggetti fermi in via Rossini. Alla vista dei militari i due si sono dati alla fuga. I carabinieri sono però riusciti a fermare uno dei due, un albanese classe ’98 irregolare, senza fissa dimora e incensurato. Il giovane, apparso agli operanti insofferente al controllo, è stato perquisito e trovato in possesso di 12.5 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 780 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Il 21enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.

TORNA ALLA HOME