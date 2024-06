Un uomo di 83 anni è stato punto da una vespa mentre si trovava oggi, 20 giugno 2024, al cimitero di Vighignolo a Settimo Milanese. E' stato portato in ospedale in shock anafilattico.

Punto da una vespa: 83enne in shock anafilattico

E' stato soccorso in codice rosso da un'automedica e un'ambulanza l'uomo di 83 anni che, questo pomeriggio, si trovava al cimitero di Vighignolo a Settimo Milanese. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica. Dopo le prime cure portate da medici e paramedici, l'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.