Punto da calabroni, finisce all'ospedale in gravi condizioni

Punto da calabroni: 53enne in shock anafilattico

L'allarme è scattato poco dopo le 13 in via Machiavelli a Legnano. Un 53enne dipendente di un'azienda che si trovava sul luogo di lavoro è stato punto da alcuni calabroni, perdendo conoscenza e accusando difficoltà respiratorie. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto l'automedica, la cui equipe lo ha stabilizzato sottoponendolo a terapia farmacologica d'urgenza, e un'ambulanza di Rho soccorso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, ma grazie alla tempestività dell'intervento non è in pericolo di vita.