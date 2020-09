Punta il coltello alla commessa e scappa dopo la rapina: preso

Punta il coltello alla commessa di un supermercato a Legnano, arrestato dalla Polizia di Stato. Era armato di coltello.

Punta il coltello alla commessa, preso

Bloccato e arrestato a tempo di record dalla Polizia di Stato. Stiamo parlando del 30enne, tunisino, regolare sul territorio nazionale, che intorno alle 12 di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, ha cercato di mettere a segno una rapina nel supermercato DPiù di viale Cadorna a Legnano. Il giovane, una volta dentro, si era avvicinato a una delle cassiere e, dopo averle puntato un coltello al fianco, le aveva intimato di aprire la cassa. Da qui era riuscito a prendere al somma di 450 euro in contanti per poi darsi alla fuga.

Grazie al tempestivo intervento del direttore del supermecato e di un altro addetto, il rapinatore è stato fermato all’esterno dell’esercizio commerciale e accompagnato all’interno dello store dove la Polizia lo ha bloccato. La volante, che era impegnata in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, è infatti arrivata in pochi istanti. Il fuggitivo ha consegnato spontaneamente il bottino, dalla perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per questo è stato arrestato per rapina aggravato e portato nel carcere di Busto Arsizio in attesa della convalida disposta dal pm di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio.

