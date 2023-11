Pullman finisce contro il cancello di una casa

Pullman si schianta contro un cancello a Legnano.

Pullman contro un cancello

Grande paura per un pullman finito contro il cancello di un'abitazione. E' quanto successo intorno alle 13.30 in via Delle Palme, a Legnano, vicino ad contatore del gas. Il bus era impegnato nel suo percorso di linea quando il conducente, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il cancello.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del fuoco del distaccamento legnanese, insieme alla Polizia locale. Il conducente del bus non si è fatto un graffio e a bordo non vi era nessun passeggero. Nello schianto il mezzo ha tranciato un tubo del gas, fortunatamente a valle del contatore: è stata chiusa la volvola scongiurando così la fuga di metano. Sul posto anche il personale di Aemme linea distribuzione per il distacco dell'impianto danneggiato.