Pullman e camion si scontrano in via San Bernardino a Legnano: un anziano passeggero finisce al pronto soccorso. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Locale.

Pullman e camion si scontrano

Da una parte un bus di linea, dall’altra un camion. Questi i mezzi rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina, martedì 10 marzo 2020, in via San Bernardino. In corrispondenza della fermata del pullman è avvenuto lo scontro. Erano da poco passate le 10. Durante l’impatto un anziano che si trovava sul bus è riportato una lieve contusione ed è stato subito soccorso dal personale della Croce Rossa che l’ha poi trasportato in ospedale in codice verde. Al lavoro anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso parzialmente la strada all’altezza di via Firenze.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE