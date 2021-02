Il video del pullman divorato dalle fiamme nell’Abbiatense

Divorato dalle fiamme un pullman della linea Pmt Besate-Milano: l’incendio è avvenuto questa mattina a Bubbiano, nel pressi del cimitero. Non ci sono persone ferite (foto: Cinzia Spina via facebook)

Pullman divorato dalle fiamme nell’Abbiatense

Divorato dalle fiamme un pullman della linea Pmt Besate-Milano, che attraversa anche Rosate, Motta, Bubbiano e Calvignasco: l’incendio è avvenuto questa mattina a Bubbiano, nel pressi del cimitero. Il conducente si è accorto di un problema al motore ed è riuscito ad accostare facendo scendere in tempo i due passeggeri a bordo. Poi il mezzo si è completamente incendiato.

Un’ora per spegnere le fiamme

A domare le fiamme i vigili del fuoco: sul posto due mezzi (Autopompaserbatoio e autobotte ) da Pavia e in supporto è arrivata una autobotte dal Comando di Milano. Le fiamme avevano già interessato la totalità del mezzo e sono state spente completamente in circa un’ora. La provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire lo operazioni di spegnimento prima e la rimozione del mezzo dopo.