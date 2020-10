Pullman a fuoco in corso Europa FOTO E VIDEO

Pullman a fuoco in corso Europa a Rho.

Pullman a fuoco in corso Europa

Grande paura attorno alle 17.30 di oggi, martedì 27 ottobre, a Rho. Un autobus di linea ha preso fuoco in corso Europa, in direzione sottopasso, all’altezza della fermata situata prima dell’incrocio con via Dante. Fortunatamente tutti i passeggeri sono riusciti a scendere prima che il rogo, partito dalla parte posteriore, avvolgesse il mezzo. Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE