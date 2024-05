Pugni e calci, ennesima lite in centro

Immagini estrapolate da un video, immagini che parlano da sole e sintetizzano quello che è lo stato d’animo dei residenti di corso Garibaldi a Rho, nel tratto più vicino alla stazione, uno stato d’animo che può essere riassunto con una sola parola: paura.

Un nuovo fine settimana con gente ubriaca davanti alle nostre case

Un nuovo fine settimana, quello del 18 maggio, con gente ubriaca davanti alle nostre case «Abbiamo vissuto un nuovo fine settimana di urla, di gente ubriaca sotto le finestre delle nostre case, di persone che si lanciano addosso bottiglie di birra, di giovani che si prendono a calci e pugni. Non è possibile non poter uscire di casa per paura di queste bande di “balordi”», affermano i cittadini che ovviamente, per paura vogliono rimanere anonimi.

I cittadini chiedono telecamere e più sicurezza

Cittadini che chiedono interventi. «Dove sono le telecamere? Perché nei Comuni vicini ne sono state posizionate diverse mentre a Rho, soprattutto in una zona pericolosa come la nostra, non ci sono?» Una zona quella di corso Garibaldi-piazza Libertà dove gli episodi di violenza sono all’ordine del giorno. Nelle scorse settimane due uomini sono entrati al Kebab all’angolo tra corso Garibaldi e via Milano picchiando due dei titolari, in piazza Libertà, ogni mattina i commercianti devono pulire macchie di sangue e altro sul marciapiede davanti ai propri negozi. «Per non parlare poi dei cocci di vetro che lasciano per strada e delle urla che arrivano nelle nostre case fino a tarda notte. E’ davvero arrivato il momento di dire basta» concludono i residenti della zona che hanno contattato lunedì mattina, girandoci anche un video, la nostra redazione.