Pubblicò la foto dell’avversario in divieto: Noè denunciato da Borsani

Pubblicò una foto su Facebook dell’auto del suo «rivale» politico: ora scatta la denuncia. E’ una vicenda tutta in chiave social quella che coinvolge due personaggi noti alla realtà politica robecchese. Si tratta di Andrea Noè – ex delegato allo Sport durante la passata Amministrazione di Fortunata Barni – e Christian Borsani, ex capogruppo e consigliere comunale di minoranza di Amiamo Robecco.

Come raccontato dal numero di in edicola di Settegiorni Magenta Abbiategrasso, la querelle iniziò due anni fa, quando Noè postò su Facebook la foto dell’auto di Borsani in divieto, senza oscurare la targa. Ora la vicenda torna d’attualità a seguito della denuncia presentata da Borsani.

