Provoca incidente sul mezzo rubato, poi si nasconde in bagno

Due episodi di fuga dopo un incidente registrati, e risolti, nelle ultime settimane a Settimo Milanese.

Provoca incidente e fugge

Il più eclatante è di mercoledì quando un uomo a bordo di uno scooter si è schiantato contro un’automobile in fase di svolta. Il sinistro è avvenuto in via Libertà, all’altezza del civico 80: un’automobile stava svoltando per entrare nel cortile di una ditta quando uno scooter Kimko in fase di sorpasso l’ha centrata.

Fortunatamente oltre allo spavento nessuno si è fatto troppo male. Gli automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Quando sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale di Settimo, però, sul luogo dello scontro era rimasto solo il conducente dell’automobile.

Nascosto nel bagno

Il giovane a bordo dello scooter, nonostante il colpo subito, ha invece abbandonato sul posto il mezzo ed è fuggito a gambe levate verso il centro città. Non ci è voluto molto agli agenti della Polizia locale per rintracciarlo: il giovane, italiano, con precedenti penali, era entrato in un noto locale pubblico e si era nascosto nel bagno sperando di non essere trovato. La ragione della fuga è stata presto spiegata: il mezzo, lo scooter su cui si è schiantato, risultava rubato a Rho. Gli agenti lo hanno portato in sede e lì formalizzato la denuncia per ricettazione.

Omissione

L’altro episodio, avvenuto a fine giugno, si è invece registrato in via Edison, all’incrocio con via Assiano. In questo caso un automobilista ha deciso di immettersi in via Edison oltrepassando lo spartitraffico presente e, nel farlo, urtando anche un altro veicolo in transito. Fatto il danno, invece che fermarsi è fuggito, ignaro che i numeri della targa fossero stati individuati e segnalati alla Polizia locale. Il mattino seguente gli agenti lo hanno raggiunto a casa: aveva già portato il suo veicolo in concessionaria per far riparare i danni. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso stradale.