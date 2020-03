Provoca incidente poi scappa: fermato fuori dal Pronto Soccorso mentre cerca informazioni della donna investita

Provoca incidente poi scappa: fermato dalla Polizia fuori dal Pronto Soccorso mentre cerca informazioni della donna investita.

Provoca incidente poi scappa: fermato

Si aggirava per strada con fare sospetto intorno al pronto soccorso dell’ospedale di Rho. E’ stato per questo motivo che una volante del Commissariato di Rho-Pero, insospettita dal comportamento strano di un uomo, l’altra notte ha fermato un italiano classe 1989 all’esterno del nosocomio rhodense. L’uomo con numerosi precedenti di polizia, riferiva che si stava recando presso il Pronto Soccorso per chiedere notizie di una donna che nel pomeriggio era stata coinvolta in un sinistro stradale: lo stesso aggiungeva di essere il responsabile dell’incidente, ma di essersi allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. A questo punto gli agenti si sono subito rivolti al pronto soccorso scoprendo che effettivamente nelle sale di pronto intervento vi era una donna italiana del 1968, in osservazione per i traumi riportati. L’uomo che nella circostanza era alla guida di una moto, sapeva di aver provocato il ferimento di una signora, ma riferiva di essersi essersi poi allontanato per timore delle conseguenze, poiché sprovvisto di patente di guida. P.G. veniva invitato a seguire i poliziotti presso la sede del Commissariato Rho Pero presso la quale, veniva sanzionato amministrativamente per le contravvenzioni al Codice della Strada e gli veniva sequestrato amministrativamente la moto. Lo stesso veniva anche denunciato all’Autorità Giudiziaria perché responsabile di fuga a seguito di sinistro stradale con feriti.

TORNA ALLA HOME