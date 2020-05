Protezione Civile di Canegrate in soccorso a Milano FOTO

Protezione Civile di Canegrate in soccorso a Milano nelle zone colpite dal nubifragio. Nei giorni scorsi, inoltre, è arrivata un’importante donazione in prodotti alimentari dalla Croce Rossa di Legnano e di Parabiago.

Protezione Civile di Canegrate in soccorso a Milano

“Ieri, venerdì 15 maggio 2020, la Protezione Civile di Canegrate ha contribuito alle operazioni di soccorso nelle zone di Milano colpite dal nubifragio (nelle foto un intervento al quartiere Gratosoglio) – afferma l’Amministrazione del paese – Nei giorni scorsi, inoltre, è arrivata un’importante donazione in prodotti alimentari dalla Croce Rossa di Legnano e di Parabiago. Stoccati nei locali della Polizia Locale, sono già stati in gran parte distribuiti a famiglie in difficoltà. Grazie”.

FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE