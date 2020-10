Protesta contro il cantiere infinito FOTO E VIDEO

Protesta contro il cantiere infinito. Mercoledì 21 ottobre, sindaci, amministratori e cittadini, su iniziativa del Consiglio comunale, hanno manifestato per esprimere il proprio dissenso contro l’ennesimo rinvio per la consegna del Ponte di via Manzoni. La mobilitazione si svolge in zona cimitero e in fondo al cavalcavia. Ponte chiuso per l’occasione.

Protesta contro il cantiere infinito

“Dopo l’iniziativa di giugno, a seguito della quale Autostrade aveva dichiarato anche a mezzo stampa che il ponte sarebbe stato completato entro il 21 ottobre, assistiamo all’ennesimo rinvio (il quarto!) per questo intervento. Ci sentiamo presi in giro e soprattutto non vediamo la luce in fondo al tunnel. Ogni previsione, ormai, rischia di non essere credibile. Per questo motivo, abbiamo deciso tutti insieme di scendere in strada e di protestare perché si dia una svolta ai cantieri, soprattutto quelli che riguardano la viabilità cittadina: il ponte di via Manzoni in primis, ma anche il sottopasso di Corso Europa e gli altri interventi di mitigazione. Mentre vediamo che sulle opere di esclusivo interesse di società Autostrade (il nuovo casello in particolare) fervono i lavori, assistiamo ad un disinteresse per le opere che riguardano la Città che, suo malgrado, sta ospitando i cantieri della prima quinta corsia d’Italia”, afferma Rubino, Pd.

“Vogliamo la svolta”