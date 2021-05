Protesta a Cerchiate per avere il medico di base

Tanta gente in piazza Roma per chiedere il medico di base

“Al fianco dei cittadini e del Comitato Medici per Cerchiate, per sostenere la battaglia per il diritto alla salute dei nostri cittadini e per chiedere con forza la ricostruzione di un sistema sanitario che veda la medicina territoriale ed i cittadini al centro e non ai margini”. C’erano anche il sindaco Maria Rosa Belotti e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Pero, stamattina a Cerchiate a sostenere la battaglia del comitato Medici per Cerchiate che ha organizzato un gazebo per ribadire, ancora una volta, la propria richiesta agli organi preposti, ATS e Regione Lombardia, di risolvere definitivamente il problema dell’assenza di medici di base.

Il sindaco Belotti: “E’ da più di un anno che chiediamo a Regione e Ats di riconoscere il diritto alla salute dei cittadini

E’ un anno e mezzo che insistiamo con ATS e Regione Lombardia affinché i cittadini di Cerchiate vedano pienamente riconosciuto il proprio diritto alla salute. In qualità di presidente dell’ASST Rhodense ho più volte posto la questione ai tavoli ufficiali senza ottenere risposte concrete che andassero oltre le rassicurazioni a parole che però mai si sono tradotte in fatti concreti”, afferma il sindaco Maria Rosa Belotti.

Un problema diffuso anche in altri comuni della zona

Il problema dell’assenza di Medici di Base nelle frazioni e nei piccoli comuni è molto diffuso e ci sono altri territori i cui cittadini patiscono gli stessi disagi che vivono i cerchiatesi. “Mi auguro – prosegue il sindaco di far parte di un più ampio fronte comune per tutelare il diritto alla salute e la piena applicazione di quanto previsto dall’art. 32 della nostra Costituzione”.