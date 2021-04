In seguito alle recenti misure restrittive dettate dalla necessità di contenere il contagio da COVID 19 che tra le altre conseguenze, a livello locale, hanno determinato la temporanea sospensione dell’attività dello Sportello d’Ambito di via Buon Gesù 21, a Rho, è stata prorogata la durata del bando finalizzato all’assegnazione di 45 case popolari.

Prorogato l’avviso per l’assegnazione di case popolari

Prorogata la durata del bando finalizzato all’assegnazione di 45 alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici). L’avviso pubblico quindi non chiuderà il 9 aprile, come originariamente indicato, ma rimarrà aperto fino a venerdì 28 maggio 2021.

La decisione, condivisa dai nove Comuni del Rhodense, si è resa necessaria per garantire a tutti i cittadini dell’Ambito, interessati alla presentazione della domanda finalizzata all’assegnazione di una casa popolare, la possibilità di poter usufruire dell’assistenza, prestata allo Sportello, per la compilazione e la trasmissione della stessa attraverso la piattaforma informatica regionale.

La domanda può essere presentata anche in autonomia, previa registrazione sulla piattaforma regionale, seguendo le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni e di Sercop.

Lo Sportello di via Buon Gesù

La riapertura dello Sportello di via Buon Gesù, gestito da Sercop in collaborazione con Aler e a disposizione dei cittadini provenienti da tutti i Comuni dell’Ambito Rhodens, verrà tempestivamente comunicata e pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni o di Sercop.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i due recapiti dedicati al servizio 02.73922070 oppure 02.73922071.