Proroga fino al 18 maggio della sospensione della Ztl e della gratuità della sosta a Bià

Prorogata fino al 18 maggio la sospensione della Ztl. Parcheggi blu ancora gratuiti in tre piazze ad Abbiategrasso

Ztl inattiva e parcheggi gratuiti, ma i parchi ancora chiusi

In riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso, il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza che prevede, fino al 18 maggio prossimo, la sospensione della ZTL e del pagamento della sosta nei parcheggi pubblici delle piazze Allende, Samek Lodovici e Vittorio Veneto. Tale provvedimento intende agevolare l’accesso della cittadinanza alle farmacie ed ai servizi che si trovano in centro città, nonché facilitare l’approvvigionamento di beni di prima necessità. Inoltre, resteranno chiusi tutti i parchi cittadini, così come le aree gioco per i bambini.

Anche nelle aree verdi non recintate, così come in ogni altra zona della città, è comunque vietata ogni forma di assembramento di persone, ed è sempre necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

A partire da martedì 5 maggio saranno aperti i cimiteri cittadini, secondo i consueti orari: si raccomanda la collaborazione della cittadinanza nel garantire il rispetto delle norme di sicurezza anche all’interno di questa area.