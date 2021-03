Progetto di potenziamento ferroviario Rho-Gallarate: inviata una lettera al Governo Draghi per segnalare le gravi criticità .

Il Comitato Rho-Parabiago ha inviato una lettera al nuovo Governo (Presidente Draghi, Ministero Infrastrutture e Ministero della Transizione Ecologica) per segnalare le gravi criticità del Progetto di potenziamento ferroviario Rho-Gallarate (tratta Rho-Parabiago) e chiedere che venga eliminato dal Recovery Plan, in quanto non compatibile con gli obiettivi del programma Next Generation EU.

“Un’opera annullata dalla magistratura, con altissimi costi ambientali, sociali ed economici, che non garantisce adeguati margini di sicurezza e ignora completamente i criteri di sostenibilità ambientale alla base delle politiche europee non può trovare spazio in un piano che ha come principi guida l’innovazione e la sostenibilità.

I fondi del programma Next Generation EU potrebbero essere eventualmente utilizzati per la progettazione di una soluzione innovativa e realmente sostenibile, e non per la realizzazione di un’opera che, dopo anni di bocciature e rammendi, presenta ancora forti problematicità non risolte (e non risolvibili) e risulta tecnicamente inadeguata e ormai anacronistica rispetto alle nuove tecnologie trasportistiche.

Confidiamo che il profilo altamente tecnico delle persone a cui spetta la selezione dei progetti da inserire nel Recovery Plan consenta una valutazione oggettiva e scevra da condizionamenti politici”.