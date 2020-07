Progetto cuore in forma: due nuovi defibrillatori FOTO

Progetto cuore in forma: due nuovi defibrillatori

Insieme al Comitato di frazione è stato inaugurato un nuovo defibrillatore nel parco della Pobbia, e un altro Dae posizionato davanti alla Farmacia Comunale Corbetta 2 di Via della Libertà. Con questi due apparecchi si è arrivati ad un numero compressivo di 15 su tutto il territorio di Corbetta.

Il primo presente su area pubblica fu installato nel 2012.

“Si tratta di un percorso che abbiamo fatto scegliendo luoghi di aggregazione, perché crediamo nella validità di questo strumento e perché non vogliamo che si ripetano casi tragici già vissuti dai nostri concittadini per i quali la presenza del defibrillatore avrebbe potuto fare la differenza.Un ringraziamento alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e all’Assessore Giuliano Gubert, ma soprattutto ai tanti sponsor di imprese e negozi cittadini, che ancora una volta hanno fatto sentire che ci sono a fianco e per il bene dei Corbettesi!”