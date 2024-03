Problemi alla centralina di zona: 1400 utenze senza corrente a Rho

Sono circa 1400 le utenze che oggi, 19 marzo, a Rho, si ritrovano da circa mezz'ora senza corrente a causa di alcuni problemi legati alla centralina di zona.

Problemi alla centralina elettrica: 1400 utenze senza corrente

Black out improvviso per tutte le persone che si trovano tra Largo Mazzini, via Castelli Fiorenza e l'area alle spalle delle stazione dalle 14.30 circa: per cause legate al malfunzionamento della centralina elettrica di zona tutta l'area si trova senza corrente, dalle abitazioni, ai negozi e gli uffici.

Un grave disagio in attesa che gli addetti chiamati sul posto risolvano il problema il più presto possibile.