Privo di patente in giro in Mercedes senza validi motivi: denunciato

Privo di patente in giro in Mercedes ad Abbiategrasso senza validi motivi: denunciato

Privo di patente in giro in Mercedes senza validi motivi

Ad Abbiategrasso nella notte tra ieri, giovedì 12 e oggi, venerdì 13 marzo, intorno all’1 è stato fermato un uomo classe 1983, residente in città, con precedenti penali per furto. L’uomo, di origine albanese, si trovava a bordo di una Mercedes classe A, che apparteneva ad un’altra persona e stava guidando senza patente. Fermato, non ha fornito motivi validi per spostarsi dalla propria abitazione e quindi è stato denunciato sia per la guida senza patente (cosa in cui è recidivo) che per inosservanza del nuovo decreto per l’emergenza sanitaria. Inoltre, nei giorni scorsi, nelle campagne del sud Milano, erano stati fermati e denunciati anche due tossicodipendenti che si erano recati nei campi per raggiungere il loro spacciatore.

TORNA ALLA HOME