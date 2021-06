Principio di incendio lungo i binari

Principio di incendio sulla tratta ferroviaria a poca distanza dalla stazione di Legnano.

Principio di incendio sui binari

Qualche momento di paura si è vissuto questo pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria di Legnano. Un travetto ferroviario ha, infatti preso fuoco. Erano circa le 15 di oggi, martedì 15 giugno 2021, quando il travetto (asse di legno che si trova tra i binari) ha iniziato a bruciare.

L'intervento

Prontissimo l'intervento sul posto da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano che sono arrivati in via Gaeta, strada che costeggia la stazione e che dà sul parcheggio delle auto. I pompieri hanno quindi sedato le fiamme che si stavano sviluppando. Non si sono registrati grossi ritardi nella circolazione ferroviaria.