Principio di incendio in un bar spento dai pompieri

Principio di incendio in un bar di Legnano.

Principio di incendio nel bar

L'allarme è scattato poco dopo le 5 di questa mattina, martedì 5 settembre 2023 a Legnano. E' in quegli istanti che era stato lanciato l'allarme per un principio di incendio all'interno di un bar che si affaccia sulla via Barbara Melzi. Dal locale era stato infatti visto fuoriuscire del fumo.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente l'autoscala e l'autopompa dei Vigili del fuoco del distaccamento di Legnano insieme all'autopompa dei pompieri di Saronno: loro ad aver spento il principio di incendio e messo la zona in sicurezza.