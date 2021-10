Legnano

Paura in un appartamento della cittadina. Allarmati anche i vicini

Principio d'incendio: Vigili del fuoco di Legnano e quelli Busto Arsizio in azione questo pomeriggio, 18 ottobre, attorno alle 16,30, in via Salvador Allende.

Principio d'incendio: Vigili del fuoco in azione

I Vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio in un appartamento di via Allende a Legnano. I pompieri del Comando di Legnano con l'autoscala ed i colleghi di Busto Arsizio con l'autopompa serbatoio, si sono recati sul luogo dell'allarme ma, per fortuna, l'intervento è stato più facile di quanto si prospettava.

Intervento riuscito

In pochi minuti il principio di incendio è rientrato e l'appartamento è stato messo in sicurezza. Nessun ferito e rassicurati i vicini ed i residenti della via, allarmati dalle sirene dei Vigili del Fuoco.