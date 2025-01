Principio d'incendio in un locale spogliatoio dell'ospedale Galeazzi

Paura per un principio d'incendio che si è sviluppato in un'area spogliatoio dell'ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano al confine con Rho e Baranzate.

Paura in ospedale

Paura in ospedale nel giorno dell'Epifania. Attorno alle 14.30 di lunedì 6 gennaio un principio d'incendio si è sviluppato all'interno di un locale-spogliatoio al primo piano dell'ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano, per la precisione sopra il pronto soccorso. L'arrivo immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di via Messina e la puntuale efficacia della compartimentazione ha permesso di mettere subito in sicurezza l'area interessata liberata in particolare dai fumi che si erano prodotti.

Sei mezzi dei Vigili del Fuoco sul posto

Fortunatamente il personale dei Vigili del Fuoco non ha riscontrato persone coinvolte ed inoltre non è stata necessaria l'evacuazione del presidio ospedaliero. Sei i mezzi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. L'attività di soccorso è poi proseguita con ulteriori bonifiche e verifiche della zona dove si era sviluppato l'incendio. Sono ancora da stabilire le cause.