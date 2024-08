Principio d'incendio a Villa Allavena, a fuoco alcune travi di legno

Attimi di paura a Sedriano nella serata di martedì 6 agosto, quando un principio d’incendio ha interessato il cortile interno di Villa Allavena, dimora storica attualmente interessata da lavori di restauro per riconvertirla a futura sede della biblioteca comunale.

Principio d'incendio a Villa Allavena

Stando a quanto emerso, ad accorgersi per primi delle fiamme sarebbero stati alcuni carabinieri di passaggio in zona, che hanno subito allertato i vigili del fuoco in seguito intervenuti per spegnere le fiamme.

A prendere fuoco, nello specifico, sono state alcune vecchie travi di legno provenienti dalla villa, smontate per consentire i lavori di riqualificazione del tetto e posizionate temporaneamente all’interno del cortile.

Esclusa l'ipotesi dolosa

Resta al vaglio la dinamica dell’accaduto, anche se dai primi rilievi sarebbe da escludere l’ipotesi dell’incendio doloso, considerando anche la dimensione contenuta delle fiamme. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Marco Re:

«In caso di dolo con uso di combustibile il fuoco si sarebbe propagato più rapidamente»

La pista più accreditata al momento sembrerebbe essere dunque quella accidentale. Si parla infatti di «di un mozzicone di sigaretta acceso», il clima secco degli ultimi giorni e il legno delle travi avrebbero poi fatto il resto.