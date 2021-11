Magenta

Intervento dei Vigili del fuoco tempestivo.

Principio di incendio in un capannone, nessun ferito grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, allertati intorno alle 12:30 di mercoledì 17 novembre.

Nessun ferito

Un piccolo rogo stava per divampare a Magenta in un capannone in via Virgilio, ma è stato subito sedato, mettendo in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita, né è stato necessario allertare l'Agenzia di Emergenza e urgenza Areu.