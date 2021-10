Principio di incendio in taverna: arrivano i pompieri

L'intervento

I Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono intervenuti per mettere in sicurezza la taverna della villetta a Busto Garolfo.

Momenti di paura in una villetta di via Corridoni a Busto Garolfo, quando nella mattinata di ieri, mercoledì 27 ottobre 2021, c'è stato un principio di incendio.

Fumo in taverna: scatta l'allarme e arrivano i pompieri

Intorno alle 11 di ieri, mercoledì 27 ottobre, infatti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno sono dovuti intervenire su un principio di incendio nella taverna di una villetta di via Corridoni a Busto Garolfo. Per fortuna la situazione non era grave e in poco tempo i pompieri hanno liberato i locali dal fumo causato da un corto circuito e messo in sicurezza l’area. Non si è quindi verificato alcun danno e non c’è stato alcun ferito: solo tanto fumo e spavento.