Primo report sui tamponi e test rapidi effettuati a Castano

Il 21 dicembre sono iniziati gli esami al punto Test Covid-19 nella Tensostruttura di via Mantegna a Castano Primo. In totale, fino ad oggi, sono stati effettuati 327 test: 31e negativi, 12 positivi e 8 Per positivi.

Le parole del sindaco

“Condivido con voi il primo report sui tamponi e test rapidi effettuati nella Tensostruttura di Via Mantegna, dove abbiamo allestito il nostro Centro Test #COVID19 Drive Through.

Un’iniziativa per noi imprescindibile e a cui abbiamo lavorato molto e con attenzione, ottenendo l’esecuzione dei test a prezzi calmierati per i Castanesi e per i cittadini del territorio.

Ad oggi la campagna di tracciamento e controllo sta dando i suoi frutti, e fortunatamente dai dati raccolti possiamo notare come la percentuale di positivi sia drasticamente bassa rispetto alle negatività ad oggi.

Speriamo che questo dato possa consolidarsi!”

