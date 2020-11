Tre decessi nella seconda ondata e 47 positivi

Tre decessi nella seconda ondata a Santo Stefano, 47 positivi (curva rossa) con un aumento costante giorno dopo giorno.

Tre decessi nella della seconda ondata

Sei sono minori. 52 casi clinici (curva blu) di cui 8 minori. 1033 casi da contatto (curva gialla), di cui 60 minori, tutti in isolamento. Il Comune segue 202 persone in tutto.

L’appello del sindaco

“La priorità è abbassare la curva rossa – fa notare il sindaco Dario Tunesi – Serve l’impegno anche della cittadinanza, oltre alle manovre e ai Dpcm”. Partita sabato la campagna vaccinale, mercoledì 3 novembre tocca ai pazienti della dott.ssa Serbelloni, ingresso ala destra del Comune, su appuntamento.

La scuola

Rentrate le due classi della primaria e quella della materna isolate, ora sono in quarantena tre classi su sette della secondaria di primo grado. Il sindaco ha ricordato come Diamoci una mano sia attiva, ma è vietato recarsi in associazione, bisogna chiamare lo 0297270580 (lunedì-venerdì, 9-11). Alla onlus il grazie del primo cittadino.

