Primo Consiglio comunale a Legnano, ma senza pubblico

Primo Consiglio comunale dopo le elezioni a Legnano, l’appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre 2020 alle 21.

Primo Consiglio dell’Amministrazione Radice

Il nuovo parlamentino scaturito dal voto amministrativo che ha restituito un sindaco alla città con l’elezione di Lorenzo Radice (nella foto di copertina, in aula consiliare durante la proclamazione) si riunirà in presenza ma senza pubblico, “al fine di garantire il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie dettate dalla vigente normativa per l’emergenza Covid-19”. I legnanesi potranno seguire la seduta in streaming sul sito istituzionale di Palazzo Malinverni. All’ordine del giorno, la convalida dell’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali e il giuramento del sindaco. Ma anche l’elezione del presidente e del vicepresidente dell’assemblea, la presentazione dei componenti della Giunta comunale e l’elezione della Commissione elettorale.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE