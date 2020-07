Prima unione civile a Canegrate: due donne si sposano. La cerimonia si è svolta sabato 18 luglio 2020 in Municipio. L’assessore alle Politiche sociali Franca Meraviglia ha ricoperto il ruolo di ufficiale di stato civile.

Prima unione civile a Canegrate: a coronare il sogno d’amore di due donne è stata l’assessore alle Politiche sociali Franca Meraviglia durante la cerimonia che si è svolta sabato 18 luglio 2020 in Municipio.

“Due donne hanno detto ‘sì’ in Municipio, confermando, come prevede la legge 76 del 2016 (Legge Cirinnà) di volersi dare reciproca assistenza morale e materiale, in quanto unite stabilmente da legami affettivi di coppia – afferma Meraviglia – La legge 76/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’unione civile, consentendo finalmente alle coppie dello stesso sesso di usufruire di diritti simili a quelli che derivano dal matrimonio”.

E ancora: “L’Amministrazione comunale di Canegrate si è sempre battuta affinché in Italia si arrivasse all’approvazione di una legge sulle unioni civili. Infatti, con una delibera di Consiglio comunale del 23 novembre 2013 è stato approvato il regolamento comunale per l’istituzione del registro delle unioni civili e delle convivenze. Alla coppia di spose va l’augurio di tutta l’Amministrazione comunale per una vita serena, piena di amore e di rispetto“.