Previsioni azzeccate: la neve ha imbiancato il Milanese FOTO

Le previsioni ci hanno preso: la neve sta imbiancando il Milanese dalle prime ore di oggi, lunedì 28 dicembre 2020.

Questa mattina, guardando fuori dalla finestra, troverete le strade coperte di neve. Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, le precipitazioni sono iniziate a tarda notte e sono ancora in corso. La tregua è prevista per la tarda mattinata di oggi, quando l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile virerà in un più rassicurante verde.

Dal pomeriggio di lunedì, attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura, deboli sui rilievi fino a martedì, quindi in esaurimento, precisa Arpa Lombardia

Traffico ferroviario limitato

A causa delle intense nevicate in Lombardia, Rfi e Ferrovienord hanno previsto l’attivazione del piano di emergenza, con limitazioni del traffico ferroviario su tutte le linee. Garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni saranno comunicate sul sito di trenord.it e sull’App Trenord.

Per le conseguenze del maltempo, la circolazione potrà subire forti rallentamenti. Si consiglia di muoversi solo se strettamente necessario, il consiglio delle Ferrovie.

