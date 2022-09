Preso lo spacciatore di via Carlo Porta

Spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato a Legnano: agiva in via Porta.

Spacciatore arrestato

La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato uno spacciatore 34enne: è ritenuto il responsabile dello spaccio di droga nella zona di via Carlo Porta. I poliziotti sono entrati in azione sabato, al termine di un'attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, eseguendo un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, tunisino, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Un'ordinanza nata da un'attività capillare svolta dalla Squadra investigativa del commissariato legnanese che aveva preso il via a gennaio dopo un controllo effettuato proprio intorno a via Porta, zona già monitorata dalla Polizia di Stato grazie anche alle segnalazioni di spaccio arrivate dai cittadini. Durante le indagini, gli agenti anno così appurato che l'attività di spaccio non era occasionale: dai rilievi della Polizia il 34enne portava avanti la sua "attività" da un lungo periodo e ben oltre la necessità di sostenersi quotidianamente.

L'arresto

Così i poliziotti lo hanno catturato: grazie ai servizi di monitoraggio e agli appostamenti effettuati nelle zone frequentate dal 34enne, gli agenti lo hanno rintracciato nella serata di sabato, nella zona di via Carlo Porta, dove abitualmente esercitava l'attività di spaccio. E' stato arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio.