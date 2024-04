Preso lo spacciatore del bosco di Vanzago.

Quando ha visto i militari ha cercato di scappare ma è stato inseguito e bloccato. E arrestato. E' finito nei guai il 26enne che venerdì è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano nella zona boschiva di Vanzago, nota per essere frequentata da pusher e tossicodipendenti. L'uomo era stato infatti notato nel bosco che si trova lungo la via Delle tre campane. Alla vista delle divise ha tentato la fuga, ma inutilmente.

La droga

Il 26enne, senza fissa dimora e di origine marocchina, aveva con sè 18 grammi di hashish, 14 di cocaina e 8 di eroina ma anche un bilancino di precisione e 500 euro verosimilmente provento dell'attività di vendita di droga. Per lui è scattato l'arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente: dopo la direttissima, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari in una comunità.