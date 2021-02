Preso dalla Polizia Locale con un chilo di marijuana: nei guai 26enne di Magnago.

Preso con la droga durante un controllo stradale

Lunedì 22 febbraio 2021, nell’ambito della costante azione di monitoraggio del territorio e di contrasto al degrado urbano fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, gli uomini del Comando di Polizia Locale di Busto Arsizio hanno arrestato uno spacciatore. Erano le 19.20 e gli agenti stavano controllando i veicoli in transito al confine tra Busto Arsizio e Castellanza, quando la loro attenzione è stata attratta da un automobilista che mostrava un comportamento nervoso e inspiegabilmente irrequieto. Gli uomini del comandante Claudio Vegetti gli hanno imposto l’alt e hanno ispezionato l’auto, trovandovi circa sei etti di marijuana.

L’arrestato è un 26enne di Magnago

Poi hanno perquisito il conducente, un 26enne residente a Magnago, e la sua abitazione, trovando altri 300 grammi di droga e denaro contante in banconote di piccolo taglio per un totale di oltre 1.300 euro, oltre a materiale per il confezionamento in dosi e bilancino. Il materiale è stato sequestrato e il giovane arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il pubblico ministero Francesca Parola, che ha coordinato le indagini sin dal primo ritrovamento, ha poi disposto il processo per direttissima.