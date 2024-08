Preso a pugni per strada, finisce in ospedale

Pugni al litigante, notte movimentata a Legnano.

Pugni per strada

Una notte decisamente movimentata quella che si è vissuta a Legnano. Erano circa le 3.50 quando due uomini, in via Bellini, per cause ancora da accertare, hanno iniziato a discutere. Presto la lite è degenerata tanto che uno dei due ha sferrato due pugni al contendente.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce rossa insieme a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo colpito, un 54enne, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.