Presa la banda dei topi d'auto: denunciati tre giovani

Tre giovani topi d'auto sorpresi sul fatto dalla Polizia di Stato di Legnano.

Topi d'auto sorpresi sul fatto nel parcheggio dell'ospedale di Castellanza

È successo nella serata di ieri, venerdì 18 ottobre. Erano le 20.30 quando una pattuglia in abiti civili del Commissariato cittadino ha intercettato in via Sabotino, nel parcheggio adiacente a una pizzeria, un'auto sospetta con a bordo tre persone. Dopo un servizio di appostamento e pedinamento veicolare e grazie alla conoscenza delle zone in cui più spesso vengono messi a segno furti sulle auto, gli agenti sono riusciti a sorprendere i tre in flagranza di reato in un'area di sosta del parcheggio dell'ospedale di Castellanza in via Mulini.

Da agosto i tre avevano messo a segno diversi colpi a Legnano e dintorni

I poliziotti da tempo monitoravano i passaggi sul territorio legnanese di una vettura che dallo scorso agosto era stata segnalata come mezzo utilizzato per commettere furti a bordo di auto da cittadini residenti a Garbagnate Milanese. In estate alcuni legnanesi avevano ripreso con un cellulare, facendo diventare poi il video virale, il sopraggiungere di questa vettura dalla quale erano scese due persone che poco dopo avevano uno zaino custodito in una vettura, per poi risalire a bordo del mezzo guidato da un terzo complice.

I giovani sono stati denunciati per tentato furto in concorso, ma non solo

La Polizia di Stato, captato il segnale del transito dell'auto sotto osservazione, dapprima ne hanno studiato i movimenti sul Sabotino, per poi intuire quello che sarebbe stato il passaggio successivo, ossia il parcheggio di Castellanza. Qui sono riusciti a sventare il furto su una vettura in sosta, il cui proprietario è stato poi rintracciato e ha sporto denuncia in Commissariato. Gli agenti hanno sequestrato dei guanti, delle torce e un cacciavite a spacco, denunciando per tentato furto in concorso i tre topi d'auto. Si tratta di tre giovani di 22, 28 e 18 anni, con precedenti penali e di polizia, che vivono nel campo nomadi di Garbagnate Milanese, e che riceveranno il foglio di via obbligatorio dal territorio di Legnano. In seguito agli accertamenti condotti in Commissariato, i poliziotti hanno indagato il 28enne anche per un furto consumato in concorso con altri soggetti al momento ignoti, commesso a Legnano nel mese di agosto: il giovane è stato infatti riconosciuto tra coloro che erano stati ripresi dagli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo del fatto e acquisiti dalla volante che aveva effettuato il sopralluogo.

Gli agenti hanno sorpreso anche due irregolari: saranno espulsi

Sempre nella serata di ieri, venerdì 18 ottobre, gli agenti del vicequestore Ilenia Romano hanno messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano due persone risultate irregolari sul territorio nazionale. A partire dalle 19, i poliziotti hanno pattugliato le aree commerciali e i quartieri maggiormente colpiti dai furti, individuando dapprima sul lungofiume dell'Olona, in prossimità delle Gallerie Cantoni, due uomini - di 25 e 37 anni - con diversi precedenti di polizia che si muovevano con fare sospetto. I due sono risultati irregolari sul territorio e già denunciati in passato per la violazione di pregressi provvedimenti di espulsione. A carico di uno di loro è emersa inoltre una nota di ricerca per un procedimento penale per furto pendente presso la Procura di Verbania.