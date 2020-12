Don Fulvio: «Per dare a tutti la possibilità di partecipare in presenza si è pensato a questa idea. Nessuno si deve sentire escluso»

Prenota il posto a Messa per Vigilia e Natale

Niente assembramenti in Chiesa per le Messe della Vigilia e del giorno di Natale e per non correre rischi le parrocchie San Vittore Martire, San Francesco d’Assisi e San Bernardo hanno deciso di adottare un escamotage: far prenotare ai fedeli il loro posto a sedere.

Il Dpcm infatti per i giorni principali di questa festività ha imposto degli obblighi: dal limite agli spostamenti (ancora in fase decisionale), al coprifuoco dalle 22 fino alla necessità di non creare assembramenti.

Ma i sacerdoti della città non si sono fatti scoraggiare e per evitare assembramenti e garantire la sicurezza hanno deciso di adottare un’innovativa e tecnologica idea che renderà il Natale 2020 diverso dal solito, ma di certo sicuro.

La comunità pastorale Beato Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici in Lainate, grazie a dei collaboratori particolarmente tecnologici, ha aperto infatti la strada della prenotazione per le varie funzioni.

«Anche quest’anno, seppure in una situazione così particolare, ci sentiamo chiamati all’incontro con Gesù per fare memoria della sua nascita – spiega don Fulvio Rossi, responsabile della Comunità pastorale – Per cercare di dare a tutti la possibilità di partecipare in presenza alle Messe della Vigilia e del giorno di Natale si è pensato di attivare una procedura semplice di prenotazione. Nessuno si deve sentire escluso»,

Per questo motivo chiunque volesse partecipare alle Messe in programma giovedì 24 e venerdì 25 dicembre, dovrà semplicemente prenotare un posto on line su sito Chiesadilainate.it, oppure in sacrestia e in segreteria.

«E’ la prima volta che adottiamo questa tipologia di prenotazione, ma ci è sembrato il modo più sicuro per i nostri fedeli – spiega don Fulvio – Soprattutto nelle Messe della Vigilia e di Natale che va ricordato, è stata spostata alle 20.30, c’è una notevole affluenza».

Questa soluzione è piaciuta molto alla cittadinanza che, nel giro di poche ore da quando è stata resa possibile la prenotazione del posto a sedere in chiesa, ha subito contattato la parrocchia.

«Sold out» in molte celebrazioni. «Qualcuno purtroppo è rimasto “a bocca asciutta” – spiega un po’ amareggiato don Fulvio – Ma nessuno verrà escluso! Infatti nel caso la Chiesa sia piena per il giorno che hanno scelto, noi li indirizziamo in un’altra Casa del Signore o in un altro giorno».

