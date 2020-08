Prende un coltello e colpisce il marito dopo una lite

Al culmine di una lite, ha afferrato un coltello e ha colpito il marito che poi è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni

L’accoltellamento in casa

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Rho. Teatro dell’episodio è stata una casa di corte di via Grazia Deledda, nel quartiere Stellanda dove poco dopo le 14.30 una donna, al culmine della lite con il marito, ha afferrato un coltello e sferrato un fendente, conficcando la lama nell’addome. L’allarme è scattato immediatamente e alla corte sono giunti soccorritori e Carabinieri. L’uomo è stato medicato inizialmente sul posto, poi messo su una barella, caricato sull’automedica e trasportato d’urgenza all’ospedale di Rho: le sue condizioni sono gravi tanto che è in sala operatoria per un intervento d’urgenza. La posizione della donna è al vaglio degli inquirenti

