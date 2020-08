Al culmine di una lite, ha afferrato un coltello e ha colpito il marito che poi è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni

Prende un coltello e colpisce il marito dopo una lite: arrestata per tentato omicidio

Ieri, domenica 9 agosto, i militari Tenenza Pero sono intervenuti in via Grazia Deledda a Rho per una lite in famiglia. Una donna all’esito della quale, rumena classe 1973, inoccupata, incensurata, ha aggredito, con un coltello da cucina, il compagno convivente rumeno classe 1974, operaio, incensurato, causandogli una ferita all’addome.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Rho in codice giallo, dove i medici hanno riscontrato una ferita da fendente penetrante all’addome da arma bianca con lacerazione omentale ed ematoma colon traverso. L’uomo è stato trattenuto sotto osservazione.

La donna è stata invece arrestata, per tentato omicidio, associata presso casa circondariale Milano San Vittore.

TORNA ALLA HOME